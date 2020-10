L'esport català aturarà l'activitat durant quinze dies

Poliesportiu

13.10.2020 | 19:09

Totes les competicions esportives d'àmbit català, federades, escolars o privades, quedaran ajornades durant dos caps de setmana segons ha anunciat aquest dimarts la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). Segons s'explica en aquest comunicat, els entrenaments es podran seguir fent amb normalitat i aplicant les mesures i protocols de seguretat establerts.

Per tant, el pròxim cap de setmana s'aturaran totes les competicions d'àmbit català. Les mesures no afectaran l'esport professional ni les competicions dins el calendari estatal o internacional. Per tant, competicions com la Tercera Nacional de futbol, que comença aquest cap de setmana, o la Divisió d'Honor de waterpolo, que també arrenca aquest dissabte en categoria masculina i femenina, sí podran desenvolupar la seva activitat donat que tenen abast estatal. En canvi el bàsquet territorial, que començava els campionats aquest cap de setmana, haurà d'ajornar l'nici. De la mateixa manera que ho faran les competicions territorials de futbol, futbol sala, handbol o voleibol, per citar alguns dels esports que ja tenen la temporada en marxa. Està previst que aquest dimecres confirmi aquesta aturada el PROCICAT com a mesura dins les restriccions severes que prepara el govern català per contenir els brots de coronavirus dels darrers dies. Les mesures entrarien en vigor abans del cap de setmana, però les federacions catalanes ja assumeixen el seu compromís de reduir les competicions per contribuir a aturar la mobilitat durant els caps de setmana a tot Catalunya.

En una reunió de la UFEC i totes les federacions esportives catalanes amb el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, s'ha explicat que "l'empitjorament de les dades de contagis es produeix perquè els caps de setmana hi ha una mobilitat familiar fora dels municipis que incrementa molt el risc", ha dit Figueras.