Julia Gomes torna a l'Atlètic Terrassa

Hockey. Divisió d'Honor femenina

13.10.2020 | 16:50

L'argentino-portuguesa Julia Gomes arribarà entre avui i demà a Terrassa per a incorporar-se a la primera plantilla de l'Atlètic, on ja va militar la temporada passada. La jugadora, de 28 anys, es trovaba confinada a la ciutat argentina de Puerto Madryn i ahir va arribar a Lisboa, on va fer diversos tràmits per renovar el seu passaport. Gomes pot actuar en les posicions de lliure o migcampista. "A banda de la seva gran qualitat individual, ens permetrà fer moltes variacions amb d'altres jugadores, com Hanna Badia o Cristina Escudé", assenyala el seu tècnic, Jordi Flo.

Gomes no toca l'stick des del mes de març, tot i que s'ha preparat físicament a casa. Flo no descarta que pugui jugar diumenge davant del Sardinero. Va ser internacional argentina i olímpica als darrers Jocs Olímpics de Río de Janeiro de 2016. Un any abans va guanyar el Champions Trophy i la Lliga Mundial ams les "Leonas". Ha disputat més d'un centenar de partits amb la selecció absoluta argentina.