El davanter local Nicolás Gonzalo, a l'esquerra, encarant el jugador del Terrassa Marc Bretones. LLUÍS CLOTET El davanter local Nicolás Gonzalo, a l'esquerra, encarant el jugador del Terrassa Marc Bretones.

Jan Lara resol al minut 64

Jordi Guillem

12.10.2020 | 19:32

En un duel amb molts més nervis i emoció que bon hockey, el CD Terrassa es va imposar per la mínima a l'Estadi Municipal Martí Colomer per 0 a 1 al Línia 22. L'únic gol del partit el va anotar Jan Lara quan faltaven quatre minuts per acabar. Va ser en l'únic penal-córner que es va...