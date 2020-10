Els entrenadors ja veien just un empat

13.10.2020 | 04:00

Tot i que semblava que l'empat hauria estat el més just, finalment el derbi es va acabar decantant cap al conjunt de Les Pedritxes. Ramon Rius, l'entrenador del CD Terrassa, explicava: "Sabíem que el partit es decidiria al darrer quart. I que si guanyàvem ho faríem per la mínima. Ha estat un partit travat. Tots dos equips érem conscients de la importància d'aquests tres punts", assenyalava el preparador egarenc, que va afegir: "Un empat hagués estat just, però hem pogut guanyar". Fernando Consul, entrenador del Línia 22, lamentava no haver pogut sumar el primer punt de l'exercici. "Hem jugat d'igual a igual al CD Terrassa i penso que un empat hauria estat el més just. Tots dos equips hem treballat molt fort. Però hem de saber que en aquesta categoria, aquests detalls com el penal que ens ha costat la derrota són els que marquen les diferències", assenyalava el tècnic, que va elogiar també la bona feina de tots dos porters.