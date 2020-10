Deu terrassenques, a l'stage de la selecció femenina a Gijón

Hockey

13.10.2020 | 20:22

La selecció espanyola femenina de hockey es concentrarà entre el dilluns 26 d'aquest mes d'octubre i el diumenge 1 de novembre a la ciutat asturiana de Gijón. El combinat d'Adrian Lock no es reunia des del mes de març, abans del confinament per la pandèmia de la Covid. Lock ha convocat a 33 jugadores per seguir preparant els Jocs Olímpics de Tokyo. A terres asturianes s'entrenaran i jugaran alguns amistosos amb equips de la zona.

Deu de les convocades son terrassenques. Cinc juguen en equips locals: Berta Bonastre, Carola Salvatella i Maria Tost (Club Egara) i Clara Ycart i Júlia Pons (CD Terrassa). Les cinc restants son les jugadores del Júnior de Sant Cugat Georgina Oliva, Carlota Petchamé, Marta Grau i Júlia Strappato, a més de Clara Badia, que milita enguany al Mannheimer alemany.