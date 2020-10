Una acció ofensiva del San Cristóbal en el partit. cp san cristóbal Una acció ofensiva del San Cristóbal en el partit.

Derrota per la mínima del San Cristóbal a Sant Andreu

12.10.2020 | 19:32

El CP San Cristóbal va perdre aquest dissabte per 2 a 1 a l'estadi Narcís Sala contra el Sant Andreu, en el darrer partit de pretemporada dels parroquials. Dos ex terrassistes, Poves i Serramitja, van anotar els gols dels andreuencs. L'encontre va començar malament pels interessos del conjunt dirigit per Oliver Ballabriga,...