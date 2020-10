Alberto Barroso, amb la pilota, va marcar dos gols a l'inici del partit. Lluís Clotet Alberto Barroso, amb la pilota, va marcar dos gols a l'inici del partit.

El CN Terrassa, sense la final

Redacció

12.10.2020 | 19:32

El CN Terrassa no va obtenir plaça per a la final de la Supercopa d'Espanya de waterpolo, que es va disputar al llarg del cap de setmana a les instal·lacions del CN Sabadell a Can Llong. Els egarencs van caure eliminats a la semifinal contra el CN Barcelona per un ajustat marcador de 8 a 9 que va penalitzar les seves aspiracions...