Vicky Losada recull el trofeu de campió de Lliga del Barça femení

Futbol

11.10.2020 | 14:59

La jugadora terrassenca Vicky Losada, capitana de l'equip femení del FC Barcelona, ha recollit aquest diumenge el trofeu que acredita el seu equip com a campió de Lliga de la temporada 19-20. L'acte s'ha fet abans del primer partit que el Barça ha jugat aquesta temporada a l'Estadi Johan Cruyff, en el que les locals han derrotat el Logronyo per 6 a 0. Un dels gols ha estat anotat per la futbolista egarenca.El lliurament de la copa ha estat a càrrec del president de la Federació Catalana, Joan Soteras.

El FC Barcelona Femení va proclamar-se campió de lliga el 25 de maig de 2019, quan ho va confirmar oficialment la Federació Espanyola, un cop la jutgessa de competició va validar les classificacions finals de les tres primeres categories del futbol femení estatal, després de la suspensió de les competicions a causa de la Covid-19. En aquell moment, el conjunt blaugrana tenia nou punts d'avantatge respecte el segon classificat, l'Atlético de Madrid.

D'aquesta manera, les barcelonines sumen el cinquè trofeu de lliga en el seu palmarès, després de guanyar-lo per última ocasió ara fa cinc anys, en la campanya 2014-2015, i s'adjudiquen el segon títol del curs, que s'afegeix a la Supercopa d'Espanya aconseguida el passat mes de febrer.