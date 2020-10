El Terrassa FC cau davant l'Olot al darrer partit de pretemporada

Futbol. Tercera Divisió

10.10.2020 | 21:13

El Terrassa FC ha perdut aquest dissabte contra l'Olot per 2 a 1, en el darrer partit de pretemporada del conjunt dirigit per Xevi Molist. L'encontre s'ha disputat a les instal·lacions de Royalverd a la Vall d'en Bas. Els egarencs iniciaran la Lliga el pròxim diumenge al camp del Valls.

El Terrassa FC s'ha avançat en el marcador contra un rival de Segona Divisió "B", gràcies a un gol d'Antonio Mico en el minut 37, després de rematar de cap un córner llançat per Josu. Un minut més tard, Albert Blázquez ha anotat el gol de l'empat pels olotins en transformar un gran xut des de fora de l'àrea. El segon gol de l'Olot ha arribat en el segon temps, i l'ha fet Juan Delgado al minut 75 en una acció en la qual estava en fora de joc que no ha estat assenyalat per l'àrbitre.