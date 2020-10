Derrota per la mínima del San Cristóbal contra el Sant Andreu

Futbol. Tercera Divisió

10.10.2020 | 21:25

El CP San Cristóbal ha perdut aquest dissabte per 2 a 1 a l'estadi Narcís Sala contra el Sant Andreu, en el darrer partit de pretemporada dels parroquials. Dos ex terrassistes, Poves i Serramitja, han anotat els gols dels andreuencs. L'encontre ha començat malament pels interessos del conjunt dirigit per Oliver Ballabriga, que en el minut 7 ha encaixat el primer gol del Sant Andreu, anotat per Poves en una bona rematada. Els egarencs han equilibrat el partit, però no han anotat el gol de l'empat fins a la segona part. Obispo ha rematat de cap al fons de la porteria una centrada de Mario Domingo per fer l'un a un.

El San Cristóbal s'ha quedat amb deu jugadors al minut 76 per expulsió d'Òscar Oliver en veure la segona targeta groga. A set minuts del final, Marcel Serramitja, que tornava a jugar després d'un any lesionat, ha fet el gol de la victòria pel Sant Andreu.