El CN Terrassa queda fora de la final de la Supercopa

Waterpolo

10.10.2020 | 20:55

El CN Terrassa ha estat eliminat en les semifinals de la Supercopa d'Espanya de waterpolo. En partit disputat aquest dissabte a les instal·lacions del CN Sabadell, els egarencs han perdut per 8 a 9 davant el CN Barcelona. L'equip barceloní disputarà la final aquest diumenge contra el CN Sabadell, que ha sorprès el Barceloneta en un partit que s'ha decidit en la tanda de penals en la qual l'egarenc Bernat Sanahuja ha anotat el llançament definitiu.

El conjunt dirigit per Dídac Cobacho ha signat un bon inici de partit que li ha permès disposar d'un avantatge de 3 a 1. Però el Barcelona ha capgirat l'escenari i ha arribat al final del primer període amb un marcador favorable de 3 a 5. Els egarencs han millorat en el segon quart i malgrat rebre el 3 a 6 al principi, han aconseguit arribar al descans amb un interessant resultat de 5 a 6. En el tercer quart, el CN Terrassa ha signat un parcial de 2 a 0 a l'inici i s'ha posat per davant al marcador (7-6). El partit ha entrat en una fase de màxim equilibri. El CNB Barcelona ha tornat a recuperar la iniciativa, però De Lera ha fet el 8 a 8 abans del final. En el darrer període, Adrià Delgado ha fet el 8 a 9 pel CN Barcelona. El CN Terrassa ha tingut dues accions de superioritat que no ha aprofitat per forçar la pròrroga.