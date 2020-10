Suspès l'Egara 1935 - Barrocas per un contagi de Covid dels gallecs

Hockey. Divisió d'Honor B

09.10.2020 | 17:10

El partit que havia d'enfrontar aquest dissabte al Pla del Bon Aire l'Egara 1935 i el CH Barrocas gallec ha estat suspès per la Federació Espanyola de Hockey a causa de la pandèmia de la Covid-19. La plantilla del Barrocas es troba en quarantena en haver estat un dels seus membres en contacte amb un positiu. El conjunt terrassenc només ha pogut jugar el primer partit de la lliga de Divisió d'Honor "B", en què es va imposar per 5 a 2 al Taburiente. El passat cap de setmana no va poder ja viatjar a Madrid, igual que el Vallès, que encara no ha debutat a la competició. El Barrocas - Benalmádena de la quarta jornada s'havia suspès prèviament per desavinences de protocol sanitari entre la Federació i la Xunta.