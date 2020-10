Ajornat el Polo - Egara per un positiu a l'equip barceloní

Hockey. Divisió d'Honor masculina

09.10.2020 | 10:40

El partit de la Divisió d'Honor masculina de hockey entre el Polo i el Club Egara, previst per aquest dissabte a Barcelona, ha estat ajornat per un positiu per coronavirus d'un component del Polo. Els membres de l'equip hauran de complir una quarentena de deu dies, en aplicació del protocol establert en aquests casos. A més, s'estan fent les proves corresponents als integrants del Polo. Els dos equips hauran de fixar ara una nova data per la disputa d'aquest partit.

Aquesta suspensió és la quarta que s'ha produït fins ara a la Divisió d'Honor masculina, en tres casos per positius de Covid-19 i en un de la primera jornada derivat de la nova normativa malgrat que sense cap afectat. A la Lliga femenina també s'ha ajornat, fins ara, un partit.