Jan Salas fa un podi al Campionat d'Espanya de kàrting

Automovilisme

08.10.2020 | 17:34

El pilot terrassenc Jan Salas, es va classificar en la segona posició de la segona prova disputada a la població malaguenya de Campillo, puntuable per al Campionat d'Espanya de kàrting. Salas competeix en la categoria Academy per a joves promeses. En la cursa disputada a la primera jornada, el pilot egarenc es va classificar en la setena plaça. A la segona, va pujar al podi com a segon classificat de la prova. Del 16 al 18 d'octubre està prevista una nova cita del campionat a Chiva (València).