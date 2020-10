Els Consells Esportius demanen suport per l'esport escolar

Esport Escolar

08.10.2020 | 17:07

Els Consells Esportius de Catalunya, entre ells el del Vallès Occidental Terrassa, han fet una crida a docents, mares i pares, ajuntaments i el Consell Català de l'esport perquè, entre tots, es garanteixi la pràctica esportiva dels infants i joves a les escoles. Els Consells Esportius estan comprovant una davallada en les inscripcions d'esportistes als Jocs Esportius Escolars, en molts casos, causades perquè hi ha centres educatius que no veuen clara la represa de les activitats esportives extraescolars. En altres casos, el motiu és la por per l'activitat esportiva amb equips de diferents centres o pobles.

El president de la Unió de Consells Esportius Catalunya, Jaume Domingo, ha fet una crida a la confiança i a la responsabilitat de tots els agents implicats per tal de garantir la pràctica esportiva dels infants i joves en edat escolar: "L'esport escolar és segur, no deixar que les nenes i els nens practiquin esport a l'escola és atemptar contra la seva salut. A més, és discriminatori perquè aquells que no tinguin els recursos per fer front al cost de l'activitat, no practicaran esport".