El San Cristóbal fa oficial el fitxatge d'Adrien

Futbol. Tercera Divisió

07.10.2020 | 16:45

El CP San Cristobal ha fet oficial el fitxatge del defensa francès Adrien Awana, un defensa central que ja fa algunes setmanes que entrena amb l'equip parroquial i que ha participat en els partits de pretemporada. Adrien és un jugador de gran potencial físic i bona sortida de pilota, té 25 anys i la darrera temporada va jugar amb el Reading United dels Estats Units. Ja disposa de la documentació en regla per poder debutar a la Lliga. Per contra, el guineà Celes té poques opcions d'incorporar-se per problemes burocràtics. Aquest davanter també ha fet la pretemporada amb el San Cristóbal, però en el seu cas es molt probable que la incorporació s'hagi de descartar.

El San Cristóbal jugarà el dissabte el seu darrer partit de preparació. Serà al camp del Sant Andreu a dos quarts de sis de la tarda.