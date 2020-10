Nova etapa pel CTT Els Amics en una seu de primer nivell

Tennis taula

Josep Cadalso

07.10.2020 | 16:49

El CTT Els Amics ha començat la seva activitat a les noves instal·lacions del Pla del Bon Aire, on ha obert una magnífica seu en un local de mil metres quadrats de superfície, cedit per l'Ajuntament. El pas a aquesta instal·lació suposa obrir una etapa amb moltes possibilitats d'expansió per a una entitat que ha anat passant per diferents seus des de la seva fundació. S'hi han instal·lat vint taules de joc, una pista de primera qualitat i serveis complementaris que converteixen el complex en un dels de més qualitat del tennis taula català. Les obres han tingut un cost de 90.000 euros, que assumeix el club.

El CTT Els Amics ha consolidat una xifra de socis que supera el centenar i el seu objectiu és enfortir el seu projecte esportiu en el futur i difondre la pràctica del tennis taula a la ciutat. En l'àmbit competitiu, el CTT Els Amics comptarà aquesta temporada amb el seu primer equip masculí a Primera Nacional, un segon equip a Segona Divisió i el conjunt femení a Primera Nacional.

La nova instal·lació, reconeguda com a centre d'entrenament de la Federació Catalana, acollirà competicions de notable qualitat com l'Open de Catalunya aquest mes d'octubre.

El club egarenc ha aplicat totes les mesures de seguretat pertinents pel control de la Covid-19 per fer que l'activitat esportiva en el club disposi de les màximes garanties sanitàries.