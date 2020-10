La gespa de l'Olímpic, sense calendari

07.10.2020 | 04:00

El regidor d'Esports, Miguel Ángel Moreno, ha manifestat que encara no està definit el calendari definitiu per la substitució de la gespa del Camp Olímpic. Malgrat que en una recent reunió amb el Terrassa FC es va parlar de la possibilitat de fer front a aquest projecte durant els propers mesos, Moreno ha puntualitzat que cal esperar el calendari d'obres en el Camp Olímpic per a la seva remodelació de cara al Mundial femení de hockey. I ha dit que si es fa el canvi de superfície abans del Mundial, el més normal es que els treballs es puguin realitzar un cop hagi finalitzat la competició de Lliga. "La primera gespa que es posarà serà la de Les Fonts. I després analitzarem la resta de situacions."