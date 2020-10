Terrassa es prepara per acollir la final de la Copa Catalunya

Futbol

06.10.2020 | 15:41

"L'Estadi Olímpic de Terrassa és el millor escenari que podíem imaginar per aquesta final." Santi Ballestté, president del CE L'Hospitalet, es va referir d'aquesta manera a l'escenari de la final de la Copa Catalunya absoluta de futbol que es disputarà aquest divendres, a partir de dos quarts de set de la tarda, al Camp Olímpic de Terrassa amb l'Hospitalet i Llagostera com a protagonistes. La presentació del partit s'ha fet aquest dimarts a la seu de la Federació Catalana de Futbol a Barcelona en un acte en el qual han participat, a més dels representants de la Federació i dels equips finalistes, el president del Terrassa FC, Jordi Cuesta, i el regidor d'esports, Miguel Ángel Moreno.

"Quan ens va trucar la Federació per acollir aquesta final vam dir que sí sense pensar-ho", ha dit Jordi Cuesta. "Ja esperem amb ganes el partit." Miguel Ángel Moreno, per la seva banda, ha destacat el fet d'acollir un partit d'aquesta importància. "Aquesta final significa donar a conèixer la ciutat i acollir dos grans amics, com són L'Hospitalet i el Llagostera."

Víctor García Verdura serà l'àrbitre de la final, que serà televisada en directe per Esport3. A l'estadi, s'aplicaran totes les mesures de seguretat pertinents. "Estem guanyant el partit davant la situació que vivim", ha manifestat el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras. "Estem treballant perquè els protocols es compleixin perquè volem que el món del futbol vagi tornant a la normalitat. L'Ajuntament de Terrassa pot estar tranquil perquè estem treballant amb tots els protocols, hi haurà seguretat i el partit serà un èxit."