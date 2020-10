El Terrassa FC manté els preus en els carnets de socis

Futbol. Tercera Divisió

07.10.2020 | 00:13

El Terrassa FC posa en marxa aquest dimecres la campanya de socis de la temporada 2020-21. Amb el lema "Tu ets Terrassa FC", els preus dels carnets no varien amb respecte l'exercici anterior. De fet, la quota es manté per cinquè any consecutiu. A més, el club engega una iniciativa especial en temps de pandèmia per homenatjar l'important paper de l'afició. Els noms dels 100 primers nou socis o aficionats que renovin el seu carnet apareixeran en una edició especial de la mascareta oficial que el club està preparant amb motiu de l'inici de la nova temporada.

El Terrassa FC manté les cinc categories dels carnets: adults, 160 euros a tribuna i 60 a general i gol); especials per als aturats, jubilats, pensionistes i joves de 18 a 25 anys, 100 euros a tribuna i 50 a general i gol; futbol base per a dos adults amb fills jugant al club, 120 euros a tribuna i 40 a general i gol; pack familiar per a un nucli familiar format per dos adults i accés amb menors d'edat, 200 euros a tribuna i 100 a general i gol; i menors de 18 anys, amb accés gratuït fent-se el carnet del club sense cost.

El carnet de soci del Terrassa FC inclourà l'accés a tots els partits de lliga i Copa del Rei que l'equip disputi a casa. Els preus de les entrades per als no socis tampoc tindran canvis. La tribuna costarà 10 euros i la general 8.