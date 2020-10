Quatre altes a l'equip masculí del CN Terrassa

Bàsquet

06.10.2020 | 16:26

L'equip masculí del CN Terrassa presentarà quatre cares noves aquesta temporada, en la qual militarà a Copa Catalunya després de l'ascens obtingut el darrer exercici. Vicente Gómez continua com a entrenador del conjunt egarenc, que hi ha incorporat l'aler Adrià Retres, l'aler-pivot Pau Ros i els pivots Enric Rodó i Tulio Madi. Continuen els bases Víctor Fuentes, Martí Sociats, Pau Gamundi i Albert Quesada; l'escorta Pau Delgado; els alers Joan Fitó, Sergi Martín, Agustín Morales i Xavi Company; l'aler-pivot Juan Monterrubio; i el pivot Albert Tomàs. Així mateix, a hores d'ara, els germans Jan i Pol Hagenaers no s'estan exercitant amb el grup per decisió pròpia amb motiu de la COVID-19.

El CN Terrassa, que aquesta temporada jugarà al nou pavelló de l'Àrea Olímpica, ha quedat enquadrat al grup 2 de la Copa Catalunya masculina. La Lliga començarà el 17 d'octubre, data en la qual els terrassencs visitaran la pista del CB Navas. La competició consta de tres grups de dotze equips. Els dos últims de cada grup baixaran a Primera Catalana i els classificats en novena i desena posició disputaran una promoció de permanència. Els dos primers de cada grup i els dos millors tercers participaran en la Final a Vuit per determinar els ascensos.