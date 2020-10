Els clubs de Tercera preparen l'inici de la Lliga

Futbol. Tercera Divisió

06.10.2020 | 21:32

Els clubs del grup cinquè de Tercera Divisió s'han reunit aquest dimarts a la seu de la Federació Catalana de Futbol a Barcelona per abordar qüestions referents a l'aplicació del protocol d'actuació per la Covid-19. En l'encontre han participat els presidents del Terrassa FC i del San Cristóbal, Jordi Cuesta i Francesc Manchado. La Lliga de Tercera Divisió arrencarà el cap de setmana del 17 i 18 d'octubre. La reunió ha estat encapçalada pel president de la Federació, Joan Soteras.

En la trobada el punt principal a debat ha estat l'aplicació del protocol per a la tornada a les competicions d'àmbit estatal i de caràcter no professional de la Federació Espanyola, que és el que s'aplica a Tercera Divisió. També s'ha parlat d'altres temes, com els ajuts econòmics que rebran els clubs de la categoria.