Comença a Terrassa el Projecte Spey

Hockey

06.10.2020 | 18:21

La zona esportiva de Can Jofresa ha acollit l'inici del Projecte SPEY que promou la Federació Catalana de Hockey amb el suport de la UFEC i l'Ajuntament de Terrassa. Es tracta d'un projecte que vetllarà per la prevenció de l'extremisme i els processos de radicalització a través de l'espot. L'activitat compta amb la participació de dotze nois i noies i dos docents. Les activitats finalitzaran el 20 de novembre. El programa es desenvoluparà en 15 jornades de les quals dos seran d'activitats en pista mitjançant el hockey sala com a eina dinamitzadora i una hora de teòrica en aula. Al llarg del programa es realitzaran dues sessions de tres hores on els participants podran gaudir d'activitats actuals com els E-sports.

El projecte combina la pràctica esportiva i l'aprenentatge de competències transversals amb l'objectiu de minimitzar els factors de risc que intervenen en el procés de radicalització en els joves. Entès que l'extremisme usa sovint l'exclusió social com a catalitzadora de certs discursos d'odi, SPEY busca millorar els canals d'integració i la xarxa de suport de persones en risc d'exclusió mantenint una visió de gènere transversal en el projecte.