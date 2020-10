El CN Terrassa treu el bitllet per a les semifinals

Waterpolo. Copa Catalunya femenina

07.10.2020 | 00:22

El CN Terrassa femení s'ha classificat aquest dimarts per a les semifinals de la Copa Catalunya femenina de waterpolo, després de derrotar el CN Rubí en el partit de tornada dels quarts de final per un espectacular marcador de 23 a 16. Ja en el partit d'anada les egarenques havien guanyat a la piscina del Rubí per 9 a 17. Un marcador de 13 a 7 al descans ja deixava el panorama clar per a les locals, que han ampliat la diferència amb un parcial de 7 a 4 en el tercer temps. En el quart període, el Rubí ha reduit les diferències amb un 3 a 5.