Carlos García es queda, de moment, al Cornellà

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

06.10.2020 | 20:22

El Terrassa FC no podrà incorporar, almenys de forma immediata, el defensa central Carlos García, que pertany al Cornellà i va actuar al club egarenc la temporada anterior en qualitat de cedit. Carlos es queda a la primera plantilla del Cornellà un cop finalitzat el termini de fitxatges i començarà la Lliga en aquest equip. Malgrat això, des del Cornellà s'ha deixat una porta oberta a una possible cessió en el futur si el jove central no compta amb minuts al llarg de la Lliga. Carlos Garcia era l'objectiu del club egarenc per a la seva defensa, després de la bona temporada feta a les ordres de Xevi Molist la temporada anterior, en què va jugar 18 partits de Lliga i 2 de "play off". El futbolista té 20 anys i veuria amb bons ulls un segon any en el Terrassa si ha de sortir del Cornellà.

Per altra banda, l'operació per portar cedit el migcampista de l'Andorra Adri Lledó continua sense concretar-se. El Terrassa manté el contacte directe amb el club andorrà i amb el futbolista, però sense que es concreti el préstec per aquesta temporada. La direcció esportiva del Terrassa està satisfeta amb el nivell de la plantilla actual, però no es tanca a realitzar encara alguna nova incorporació en un mercat que mou jugadors de bon nivell després del tancament del termini de fitxatges en categories superiors.

El Terrassa FC disputarà el pròxim dissabte, a les 12 del migdia, el seu darrer partit de pretemporada. Ho farà al camp de l'Olot, equip de Segona Divisió "B", en un encontre que serà a porta tancada però que es podrà veure en directe a Canal Terrassa.