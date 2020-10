El nou camp de futbol i rugbi de les Fonts entrarà en funcionament a principis de 2021

L.M.A.

05.10.2020 | 14:30

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor d'Esports, Miguel Ángel Moreno, ha visitat aquest matí de dilluns les obres del nou camp de rugbi i futbol de les Fonts per veure l'estat actual de les obres. El projecte, valorat en gairebé un milió d'euros, es troba en la seva segona fase; ja s'ha asfaltat el terreny i ara es procedirà a implantar la gespa artificial. El nou recinte entrarà en funcionament a principis de 2021. L'alcalde ha recordat que la Generalitat s'havia compromès a finançar la meitat del pressupost però que aquests diners no han arribat i ha garantit que, malgrat tot,, les obres no s'aturaran. La visita també ha comptat amb la presència de la presidenta del Club de Rugby Carboners de Terrassa, Marie Teixidó; i del president de la UD Les Fonts, Artur Travessa. Ambdós clubs esportius compartiran l'ús de les instal·lacions del nou equipament un cop les obres s'hagin enllestit.