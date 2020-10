L'Handbol Terrassa cau per 32 a 21 a la pista del potent Sant Quirze

Handbol. Primera Nacional

05.10.2020 | 19:52

No hi va haver marge per a la sorpresa. L'Handbol Terrassa va estrenar la nova categoria, la Primera Nacional, perdent per onze gols de diferència (32-21) a la pista d'un Handbol Sant Quirze que és un dels màxims favorits per a guanyar el títol. Els homes que entrena Magí Serra van anar sempre per davant en el marcador al municipal de Sant Quirze. A cinc minuts pel descans perdien només d'un gol (11-10), però al descans l'avantatge era ja de tres (14-11).

Els egarencs van intentar no desenganxar-se del seu rival al lluminós. Quan faltaven vint minuts, seguien un sol gol per sota (18-17). A partir de llavors, els de Josep Maria Guiteras van posar la directa en atac i van signar un parcial de 14 a 4 que va conduir al 32 a 21 final.