El CN Terrassa goleja a Rubí i encarrila el passi a semifinals

Waterpolo. Copa Catalunya femenina

05.10.2020 | 15:43

En el partit d'anada dels quarts de final de la Copa Catalunya femenina, el CN Terrassa va derrotar el CN Rubí a domicili per vuit gols de diferència (9-17). Les noies que dirigeix Xavi Pérez en tindran prou amb mantenir aquest avantatge en el duel de tornada de dimarts a tres quarts de nou del vespre a Terrassa per a classificar-se per a les semifinals de la competició.

Les egarenques van deixar el partit resolt al descans. Es van imposar per 1 a 4 al primer quart i el segon se'l van endur per un abassegador 2 a 7. El 3 a 11 que lluïa el marcador al final del segon període deixava l'eliminatòria gairebé resolta. El Natació va endur-se el tercer parcial per 2 a 3 i tot i perdre el darrer per 4 a 3 va aconseguir un valuosíssim 9 a 17, que el situa virtualment a les semifinals de la Copa Catalunya femenina.