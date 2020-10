Futbol

04.10.2020 | 10:16

Un solitari gol de Mario Cantí va permetre el San Cristóbal imposar-se per 1 a 0 dissabte al vespre al municipal de Ca n'Anglada al Girona "B". Va ser el penúltim compromís de la pretemporada per al conjunt que dirigeix Oliver Ballabriga, que tancarà la pretemporada el proper cap de setmana. Un nou triomf de mèrit per als parroquials, que van continuar fent proves de cara a l'inici de la Lliga de Tercera Divisió.