Nova piscina per al waterpolo

03.10.2020 | 04:00

Una setmana després d'inaugurar els seus dos nous pavellons a l'Àrea Olímpica, els més grans de la ciutat, el Club Natació Terrassa va presentar una altra obra, que per bé que encara no té una data definida, servirà per a augmentar de forma notable la làmina d'aigua de la qual disposa actualment l'entitat. Es tracta de la construcció d'una nova piscina que es destinaria exclusivament per al waterpolo. Es construirà al lloc que ocupa l'antic camp de futbet, just al costat de les oficines de l'entitat, a l'avinguda de l'Abat Marcet. Això permetrà ampliar els entrenaments dels equips de waterpolo i natació del club.