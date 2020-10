Un jugador del Complutense madrileny ha donat positiu per Covid

Hockey>

03.10.2020 | 04:00

El conjunt masculí del Complutense madrileny es troba confinat després que un dels seus jugadors hagi donat positiu per Covid-19. Tal com marca el protocol, els de Nacho Usoz no podran jugar aquest cap de setmana amb el Giner de los Ríos. Tot i que el Complutense es va enfrontar diumenge passat al Línia 22, el conjunt local no s'ha vist afectat i jugarà diumenge a Can Salas el derbi amb l'Atlètic sense problemes. S'ha suspès també el Tenis - Jolaseta. A la Divisió d'Honor "B", Vallès i Egara 1935 no viatjaran a Madrid per disputar els seus partits i ho aprofitaran per jugar un amistós. El Vallès s'havia d'enfrontar al segon equip del Complutense i a la Real Sociedad 1927 i l'Egara 1935 a aquest darrer conjunt.