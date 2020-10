Un CP San Cristóbal amb baixes rep avui el Girona "B"

Futbol >

03.10.2020 | 04:00

En el seu penúltim partit de la pretemporada, el San Cristóbal s'enfrontarà avui a dos quarts de vuit del vespre al Girona "B" al municipal de Ca n'Anglada. En aquest partit els aficionats podran accedir també al recinte. El tècnic Oliver Ballabriga té diversos jugadors lesionats arran del partit disputat al camp de l'Horta. La lesió al genoll esquerre de Ricki Calamardo no és tan greu com es temia, tot i que trigarà algunes setmanes a tornar a l'equip. Tino estarà una setmana de baixa per problemes també al genoll, mentre que Cristian pateix un esquinç al turmell.