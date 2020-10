Canvien la gespa de la Cruyff Court Xavi Hernández de Can Tusell

La Cruyff Court de Can Tusell ja disposa de nova gespa artificial.

La Cruyff Court de Can Tusell ja disposa de nova gespa artificial. Rafel Casanova / Ajuntament de Terrassa

02.10.2020 | 16:20

L'alcalde Jordi Ballart, el regidor d'Esports Miguel Ángel Moreno i el regidor del districte 6, Noel Duque, van visitar la Cruyff Court Xavi Hernández per veure la nova gespa artificial d'una instal·lació que es va inaugurar fa sis anys amb el suport financer de l'Obra Social La Caixa. A la visita hi va ser present també Sander Waare, subdirector de la Fundació Johan Cruyff i coordinador d'aquesta mena de pistes. L'espai el gestiona el Grup d'Esplai la Fàbrica de Can Tusell. Les Cruyff Courts són petits camps de futbol creats amb l'objectiu de fomentar la pràctica de l'esport entre infants i joves.