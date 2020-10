El Terrassa FC fitxa i cedeix cinc joves promeses

Futbol

01.10.2020 | 18:10

Cinc joves jugadors han signat un contracte de dos anys amb el Terrassa FC, que els ha cedit a diferents clubs de Primera i Segona Catalana. El migcampista Marc Torres i el mitjapunta Adrián López, dos egarencs que han fet la pretemporada amb el primer equip, jugaran cedits al Sant Quirze, de Segona Catalana. El també mig terrassenc Víctor Molina jugarà aquesta temporada al Can Trias. El conjunt de Viladecavalls militarà també a la Segona Catalana. El central també terrasenc Alberto Sánchez, que va jugar la darrera temporada al Martinenc, seguirà cedit al conjunt del Guinardó. Per últim, el barceloní Abel Sánchez jugarà cedit al CF la Torreta, un conjunt també de la Segona Catalana. Els tècnics terrassistes seeguiran de ben aprop les seves evolucions per intentar repescar-los el proper estiu.