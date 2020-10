Positiu per Covid al Complutense

Hockey. Divisió d'Honor masculina

01.10.2020 | 12:25

Un jugador del Complutense madrileny ha donat positiu per Covid-19. Tal com marca el protocol sanitari, els de Nacho Usoz no podran jugar aquest cap de setmana el seu partit de la tercera jornada amb el Giner de los Ríos valencià. Tot i que el Complutense es va enfrontar diumenge passat al Línia 22 al Martí Colomer, el conjunt terrassenc no s'ha vist afectat i jugarà diumenge a Can Salas el derbi amb l'Atlètic amb tota normalitat.

D'altra banda, els dos equips terrassencs de la Divisió d'Honor "B", el Vallès i l'Egara 1935, no viatjaran aquest cap de setmana a Madrid per disputar els seus partits amb Complutense i Real Sociedad 1927. Disputaran un amistós entre ells.