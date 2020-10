L'aparcament de l'Àrea Olímpica, molt aprop

Entitats

01.10.2020 | 21:31

La reunió mantinguda aquest dijous entre el president del CN Terrassa Jordi Martín i l'alcalde de Terrassa Jordi Ballart a l'Ajuntament s'ha centrat en aspectes econòmics i d'infraestructures de l'entitat. És molt aprop l'acord per construir un aparcament soterrat d'unes 300 places. S'ubicaria sota el camp de futbol del club, davant de la tribuna de l'Estadi Olímpic. L'obra pal.liaria l'endèmica manca d'aparcament de la zona olímpica. La inversió seria pública i privada i l'aparcament estaria obert a tothom, tot i que els socis del CN Terrassa tindrien avantatges.

El club construirà una nova piscina per a waterpolo on ara hi ha el camp de futbet, a tocar de la recepció. Martín ha traslladat al batlle l'afectació de la pandèmia sobre l'economia del club, que ha deixat d'ingressar un milió d'euros. El pressupost actual serà de set milions d'euros.