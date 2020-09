Vint anys de la medalla olímpica de Xavi i Luque a Sidney

Futbol

30.09.2020 | 15:55

Aquest dimecres es compleixen vint anys de la medalla de plata aconseguida per la selecció espanyola de futbol en els Jocs Olímpics de Sidney. A l'equip espanyol jugaven dos joves futbolistes terrassencs: Xavi Hernández i Albert Luque. Camerun va impedir el somni d'una medalla d'or que durant molts moments de la final va semblar que estava penjada del coll dels jugadors espanyols. Però en la tanda de penals, els africans se'n van acabar imposant.



Aquell equip, dirigit per Iñaki Sáez, comptava amb futbolistes de primer nivell. A més de Xavi i Luque, jugadors com Marchena, Albelda, Angulo, Puyol, Tamudo, Gabri o Capdevila van conformar un equip de les màximes garanties. Espanya va finalitzar la primera fase en la segona posició del seu grup, empatada a punts amb Xile. Va guanyar Corea del Sud (3-0) i el Marroc (2-0) i va caure amb Xile (1-3). Als quarts de final, l'equip espanyol va superar per 1 a 0 la selecció italiana, amb Andrea Pirlo com a principal estrella. I a les semifinals, es va desfer dels Estats Units per 3 a 1.



A la final, Espanya va jugar contra el Camerun, equip on destacava Samuel Eto'o. Una gran falta executada per Xavi Hernández va posar Espanya per davant en el marcador en el minut 2. Tres minuts després, Angulo va fallar un penal. Però en el minut 47, Gabri va anotar el 2 a 0. Camerun va empatar entre els minuts 53 i 58 i Espanya va perdre per expulsió Gabri i José Mari. La selecció va jugar la pròrroga amb dos futbolistes menys, va mantenir l'empat i en els penals va caure per 3 a 5.



Albert Luque ha recordat la seva experiència a Sidney en un video de la Federació Espanyola de Futbol.