Els equips del Bowling Terrassa no obtenen l'ascens

Bowling

30.09.2020 | 20:08

S'ha disputat la final d'ascens a Segona Divisió de la Lliga Catalana de bowling, torneig amb el qual s'ha recuperat l'activitat competitiva. Es va celebrar a Salt amb la participació de dos equips del Bowling Terrassa. L'equip "B" va finalitzar en la tercera posició entre els equips que aspiraven a pujar, mentre que el "C" va ser quart. Aquestes classificacions els impedeix pujar de categoria. L'Sweetrade competia per mantenir-se i ho va aconseguir. Per la seva banda, el Team Ilerdense i el Mediterrània van ocupar les dues primeres places de Tercera i també han pujat.

Els components de l'equip "B" del Bowling Terrassa van ser: Joan Gilabert, José Antonio Góngora, Manel Toral, Svetlana Dementieva i Loli Cirera. L'equip "C" va estar format per Gabi Nieto, Diego Ventura, Pedro Llergo, Manuel Llergo i Salva Zorrilla.