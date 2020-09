El CN Terrassa tanca la primera fase amb una nova golejada

Waterpolo. Copa Catalunya

30.09.2020 | 16:45

El CN Terrassa masculí va tancar dimarts a la nit la primera fase de la Copa Catalunya de waterpolo amb una golejada d'escàndol contra el CN Granollers (29-9). Amb aquest resultat, l'equip de Dídac Cobacho acaba aquesta primera fase com a líder del grup "C" i s'enfrontarà en els quarts de final amb el segon classificat del grup "D", previsiblement el CN Sant Andreu.

Com en el xoc anterior contra el Vallirana, els egarencs van passar per sobre d'un rival netament inferior. El CN Terrassa va deixar el partit enllestit en el primer quart amb un parcial concloent de 6 a 0. Al descans, el marcador era de 13 a 5. Pericas, amb set gols, va ser el màxim anotador en un partit on també va destacar Víctor Gutiérrez amb sis gols.