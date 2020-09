Biel Vaghi i Albert Domínguez, cinquens d'Espanya

Frontenis

30.09.2020 | 16:17

La parella del Club Natació Terrassa formada per Biel Vaghi i Albert Domínguez va classificar-se en cinquena posició en Primera Categoria en el Campionat d'Espanya Absolut de Frontennis que va celebrar-se el cap de setmana passat a les instal·lacions del Real Club Náutico de Tenerife. Els egarencs van debutar amb una derrota contra la parella "G" del club amfitrió per un ajustat 13 a 15 i 14 a 15. Posteriorment, van vèncer la parella "H" del RCN Tenerife per 15 a 13 i 15 a 14. En el tercer matx, Vaghi i Domínguez van caure contra la parella "D" del RCN Tenerife per 13 a 15 i 13 a 15, resultat que els va deixar fora de semifinals.