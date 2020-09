Aquesta temporada hi haurà ascensos i descensos si es juga mitja Lliga

Futbol

30.09.2020 | 16:57

La Federació Catalana de Futbol ha establert la normativa a aplicar en el cas que no es puguin finalitzar les competicions d'aquesta temporada a causa de la pandèmia de la Covid-19. Si no es completen la totalitat dels encontres corresponents a la primera volta, o bé no es completa la primera fase en les competicions que es disputin en dues fases, la temporada es declararà finalitzada sense ascensos ni descensos. Els equips participants quedaran enquadrats en la mateixa divisió per a la següent temporada.

Si la competició ha completat la primera volta o bé la primera fase en el cas que el sistema sigui de dues fases, es determinarà l'ordre classificatori d'acord amb els partits disputats fins al moment de l'aturada. Sobre aquesta classificació, s'aplicaran els ascensos i descensos previstos en el pla de competicions.