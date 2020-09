Vint partits sense puntuar a la categoría

29.09.2020 | 04:00

El Línia 22 Stern Motor està vivint la seva segona temporada a la Divisió d'Honor, la màxima categoria del hockey espanyol. Va estrenar-s'hi en l'exercici 2018-2019 i no va aconseguir sumar cap punt en tota la temporada. No va sumar cap punt en divuit partits. Els va perdre tots i va confirmar el seu descens a la Divisió d'Honor "B" algunes setmanes abans d'acabar la temporada. L'equip aleshores entrenat per Oriol Alcaraz va acabar amb zero punts, 19 gols a favor i 76 en contra. La temporada passada, a la Divisió d'Honor "B", va acabar segon amb 29 punts en una competició que es va veure suspesa per la pandèmia de la Covid-19. El primer va ser el Vallès, que no pot pujar. En la seva segona temporada a la categoria d'or del hockey espanyol, el Línia 22 confia a puntuar com més aviat millor. De moment, els de Fernando Consul han perdut els dos partits que han disputat, certificant vint derrotes en vint partits. Són cuers, amb els mateixos zero punts que Jolaseta i Giner de los Ríos, l'altre ascendit.