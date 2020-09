Una jugada del partit entre el Terrassa FC i l'Igualada. Juanma Medina / Terrassa FC Una jugada del partit entre el Terrassa FC i l'Igualada.

> Tercera Divisió

El Terrassa FC empata a zero al camp de l'Igualada

28.09.2020 | 20:28

El Terrassa FC va empatar a zero en el camp de l'Igualada en una nova prova per a preparar l'inici del campionat de Lliga, previst per al 18 d'octubre. Els egarencs van mesurar el seu nivell actual contra un rival de la categoria, en un matx que va estar força equilibrat en tot moment, malgrat que cap dels dos equips va poder inaugurar el...