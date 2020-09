Set podis de la UA Terrassa en el campionat català sub-18 i sub-20

Atletisme

29.09.2020 | 15:44

Pau Rodríguez, de la Unió Atlètica Terrassa, es va proclamar campió de Catalunya sub-20 en la modalitat de llançament de javelina. La competició es va disputar a Igualada i la representació egarenca va rendir a molt bon nivell. Pau Rodríguez va pujar al graó més alt del podi amb una marca de 54,84 metres. Per la seva banda, Anouar Benzaina va brillar en els 400 metres llisos, prova en la qual va finalitzar segon amb un temps de 50"54. En els 400 tanques va ser tercer amb 59"25. Aquest atleta, malgrat que nascut a Catalunya, té la nacionalitat marroquina i està en tràmit d'obtenir l'espanyola. Per aquest motiu no va rebre medalla en el campionat malgrat el seu magnífic paper. Ainoha Martínez, en els 10.000 metres marxa, es va fer amb la medalla de bronze amb un temps de 59'34".

També es va disputar a Igualada el Campionat de Catalunya sub-18. Gerard Fuentes, especialista en proves combinades, va participar en triple salt i va obtenir la medalla de plata amb una marca de 13,43 metres. El relleu de 4x400 metres llisos va ser segon amb un equip integrat per Gerard Fuentes, Nabil Essaryaty, Eric Uviña i Iván Aguilar. El seu temps va ser de 3'41"78. Finalment, Patricia Palacín va ser tercera en 400 metres llisos amb una marca de 1'00"97.