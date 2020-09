Mor Ranjit Singh, llegenda del CD Terrassa

Hockey

Redacció

28.09.2020 | 20:28

Dissabte va morir a l'edat de 71 anys Ranjit Singh Kaur, un dels personatges més populars del hockey terrassenc de les darreres dècades. Indi de naixement, va arribar a Terrassa el 1973 i va desenvolupar una exitosa trajectòria al CD Terrassa, com a jugador i com a entrenador dels diferents equips de l'entitat. A més va regir durant molts anys la tenda de material esportiu Ranjit Esports al centre de Terrassa. La seva popularitat a la ciutat va fer que el 2003 fos proclamat Capgrós de l'any.

L'arribada de Ranjit a Terrassa va estar envoltada d'un gran interès en una època en què els esportistes estrangers tenien escassa presència en els equips locals. A més, es tractava d'un jugador indi, un dels països capdavanters en aquest esport a escala mundial. Ranjit tenia 24 anys quan va aterrar al CD Terrassa per exercir com a jugador i entrenador dels diferents equips de l'entitat de Les Pedritxes.

La seva arribada

Ranjit va començar a jugar a hockey al seu país, on és esport nacional, quan tenia 6 anys. Provenia de l'equip de les Línies Aèries de Nova Delhi, que va ser campió indi en diferents oportunitats. La seva arribada la va gestionar Mojinder, un entrenador indi del Polo, i el seu destí inicial era el Júnior. Va jugar uns mesos al club de Sant Cugat, però problemes burocràtics van dificultar el seu fitxatge com a entrenador, càrrec que ocupava el seu compatriota Vinicius Carvalho.

Va ser en aquell moment quan li va aparèixer l'oferta del CD Terrassa, club en el qual es va integrar com a jugador i com a tècnic. Inicialment va signar un contracte d'un any de durada que es va perllongar durant tota la seva vida esportiva. Al llarg de la seva trajectòria va dirigir els equips masculí i femení de Divisió d'Honor, així com moltes de les formacions de promoció de l'entitat.