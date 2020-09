Els ciclistes del Terrassa CC brillen al Campionat d'Espanya de pista

Marcel Pallarès , primer any de júnior, va obtenir tres medalles.

Ciclisme

29.09.2020 | 17:06

Els ciclistes del Terrassa Ciclisme Club van tenir una actuació brillant en el Campionat d'Espanya de pista celebrat al velòdrom Miguel Indurain de Tafalla, formant part de la selecció catalana. En fèmines, Diana Pérez es va penjar la medalla de bronze en velocitat absoluta i es proclamava campiona sub-23.

A la categoria júnior, Marcel Pallarès, que és de primer any en aquesta categoria, va pujar al podi en tres oportunitats. Va obtenir la medalla de plata en persecució individual, el bronze en eliminació i un segon bronze en puntuació.

Per la seva part, Pau Torrent, actual campió de Catalunya d'Omnium, va ser segon en la classificació de scratch. En persecució per equips, el combinat català es va proclamar subcampió. Van formar part del quartet tres ciclistes del club egarenc: Marcel Pallarès, Pau Torrent i Axier Casado.

En categoria cadet femení, Citlali Pareja va formar part del quartet que va obtenir l'or en persecució per equips. Pareja i Marta Vilanova van participar en el bronze de velocitat per equips. Citlali Pareja també va ser tercera en la prova d'eliminació.