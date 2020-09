El CN Terrassa es juga la segona plaça del seu grup

Waterpolo. Copa Catalunya femenina

29.09.2020 | 20:38

El CN Terrassa femení juga aquest dimecres contra el CN Sant Andreu, en partit de la cinquena jornada del Torneig de la Represa, primera fase de la Copa Catalunya de waterpolo. L'encontre es disputa a la piscina de l'Àrea Olímpica a les 20.45 i serà reransmés pel canal Esport 3. El conjunt de Xavi Pérez, segon del grup "A" amb un balanç de tres victòries i una derrota, s'enfronta al rival directe per mantenir aquesta posició, que, a priori, proporciona un encreuament de quarts de final més assequible, contra el tercer classificat del grup "B". El tècnic terrassenc remarca l'interès del xoc. "És el nostre contrincant directe per a la segona plaça i, a més, està al nostre grup de la Lliga. Per tant, el matx ens servirà per mesurar-nos contra elles".