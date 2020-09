El CN Terrassa acull la Final a Quatre de la Lliga Catalana LEB Plata

Bàsquet

29.09.2020 | 17:56

El nou pavelló del CN Terrassa acollirà aquest cap de setmana la Final a Quatre de la Lliga Catalana LEB Plata 2020, que se celebrarà a porta tancada i que aplegarà el CB Prat, el Torrons Vicens-CB L'Hospitalet, el Barça "B" i el CB Cornellà. El dissabte 3 d'octubre, a la tarda, es disputaran les dues semifinals. La primera, a les 5 de la tarda, el partit entre el CB Prat i el CB Cornellà obrirà la competició. Posteriorment, a dos quarts de vuit del vespre, Barça "B" i Torrons Vicens-CB L'Hospitalet s'enfrontaran en la segona semifinal.

Els guanyadors de les semifinals, que s'emetran en directe a través del canal de Youtube de la Federació Catalana de Bàsquet, es classificaran per a la gran final, prevista per al diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda. El partit es retransmetrà en directe per La Xarxa.