La portera de l'Egara Mariona Girabent intenta aturar un dels llançaments de les madrilenyes. LLUÍS CLOTET

> Divisió d'Honor femenina

El Club Egara va plantar cara al Club de Campo

Redacció

28.09.2020 | 20:28

A voltes, el marcador final d'un partit no s'adiu amb la realitat que s'ha viscut sobre el terreny de joc. És exactament el que va succeir dissabte al Pla del Bon Aire, on el Club Egara va caure per un excessiu marcador d'1 gol a 4 davant del vigent campió de la lliga, el totpoderós Club de Campo madrileny. Tot i encaixar la...