El CD Terrassa va merèixer els tres punts davant del Taburiente

28.09.2020 | 20:28

Segon empat en dues jornades per al CD Terrassa a la lliga de Divisió d'Honor femenina. Les noies que prepara Litus Ullés van fer un molt bon partit davant del Taburiente canari, però no van saber tancar-lo amb més gols quan ho tenien tot a favor per fer-ho. Els deu primers minuts van ser de clar control terrassenc....